In Francia Marine Le Pen non la spunterà, neanche stavolta. La questione è sempre la stessa: il cordone sanitario che la politica francese ha saputo – e saprà disegnare nuovamente – attorno alla destra. Tuttavia, i numeri al ballottaggio potrebbero essere più lusinghieri rispetto a cinque anni fa, quando il RN arrivò molto al di sotto della soglia psicologica del 40%. Stavolta non c’è ansia da prestazione che tenga e neanche l’ossessione del voto pro o contro l’Europa. Semmai ci potrà essere il tentativo di polarizzare la competizione tra presunti putiniani e gli anti. Da quanto abbiamo appreso dalla stampa qualificata, però, la conventio ad excludendum dettata dalle vicende ucraine appassiona soltanto la politica italiana, Enrico Letta in testa (che sulla tv transalpina ha tallonato duramente Le Pen appunto sulle questioni internazionali).

Macron vincerà. Non per meriti suoi, che ha raccolto percentuali non all’altezza di un presidente uscente. Sarà rieletto invece perché la sua proposta politica è più porosa. Se la geografia politica ha ancora qualcosa da dire, il fatto che En Marche sia ormai considerata una forza di destra, dopo essere nata nel centrosinistra, qualcosa vorrà pur dire. E cioè che la politica francese che abbiamo conosciuto fino a dieci anni fa è tramontata davvero.

La polarizzazione gollisti-socialisti ha evidentemente esaurito tutte le sue cartucce, assestandosi su percentuali residuali. L’elettorato si è, a suo modo, radicalizzato. Tra pro e anti sistema. In Francia la somma di Le Pen e Jean-Luc Mélanchon, candidato della sinistra radicale, supera abbondantemente il 40%. Il che rende tutto più instabile. Difficile stabilire a priori, dopo anni di martellamento dei gilet gialli, se l’elettorato che ha dato fiducia a quest’ultimo resterà fedele ai mantra dell’antifascismo più stizzito. Non se il presidente in carica rappresenta quanto di meno popolare ci possa essere.

Le Pen, tuttavia, non ce la farà. Un doppio risultato però l’ha già ottenuto. Il primo è quello di guidare un partito che, grazie alla proposta di Eric Zemmour (alla fine non così competitiva), ha finalmente una forza alla propria destra. Il secondo è di avere trascinato il centrodestra verso una crisi di contenuti ormai irreversibile. Fattori che, se ben addomesticati, potrebbero consentire a Marine Le Pen di intercettare due vasi comunicanti a cui attingera già al ballottaggio che si terrà tra due settimane.

L’obiettivo vero resta comunque un altro: quello di poter riuscire finalmente a contare qualcosa dentro l’Assemblea nazionale. E per farlo serve uscire dall’isolamento e costruire alleanze sul campo.