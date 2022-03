Viviamo un’epoca caratterizzata da una emergenza pandemica che, nel provocare panico e scoramento in un genere umano di sé già privo di punti di riferimento, vuol far assurgere a modelli nuove “divinità” antitetiche. Non da oggi, ma ben dapprima del famigerato covid-19, un certo mondo inebriato da un edonismo sfrenato e sconsiderato ha lanciato la sfida al Sacro, combattendo quel Qualcuno che per molti continua ad essere riferimento, aiuto e protezione. Il tutto in un contesto alquanto raccapricciante gravato da una guerra scoppiata in Europa. Forse stiamo per giungere a quanto annunciato nel 1958 da Papa Pio XII (1876-1958):«E la rovina sarà tanto più vertiginosa, quanto maggiore sarà stata l’audacia di gareggiare con Dio».

In tale contesto quale ruolo svolge la Chiesa, da alcuni analisti vista in forte di crisi di identità e vicina addirittura allo scisma? Di tale aspetto e dei tanti mali che tormentano la società discutono don Nicola Bux e Vito Palmiotti nel libro «Salute o salvezza. La Chiesa al bivio» edito da Fede & Cultura, coraggiosa casa editrice di Verona. Già, Fede e Cultura, un connubio tanto caro a Papa Giovanni Paolo II che nel 1987, a proposito dell’Europa, ebbe modo di sostenere che «sta dando segni di decadenza morale e anche di impoverimento demografico, e sta rischiando così di dilapidare un patrimonio culturale trasmessole da insigni pensatori, grandi giuristi e mirabili santi».

Sacerdote e docente, consultore in diverse Congregazioni vaticane, già stretto collaboratore dei Papi, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, nel rispondere alle domande incalzanti e pungenti, acute ed argute di un valente e competente Vito Palmiotti, don Nicola si pone sicuramente controcorrente non temendo l’imperante politicamente corretto. Già, andare controcorrente…che impresa al giorno d’oggi. Eppure, non a caso, durante il suo lungo pontificato, più volte lo stesso Papa Giovanni Paolo II ha avuto modo di rimarcare che l’«essere cristiani significa andare controcorrente rispetto alla mentalità di questo mondo».

Proprio la persistente mentalità di questo mondo viene passata al setaccio e scardinata dai dialoganti. Rileva don Nicola come, negli ultimi decenni, dopo il Concilio Vaticano II, abbiano preso corpo all’interno della Chiesa sinistre ideologie, vedi «teologia della liberazione», che hanno sostituito l’«annuncio di Cristo». Riguardo a taluni appelli laicisti che invitano la Chiesa ad adeguarsi alla mentalità del mondo d’oggi, don Nicola sottolinea che se ciò dovesse verificarsi sarebbe «tradimento di Cristo che ha detto: “Il mio regno non è di questo mondo”». Non passa inosservato quanto avviene in taluni ambienti monastici cattolici dove si è «sostituito il Rosario con le tecniche yoga e zen» banalizzando la presenza divina. Di conseguenza, viene esclusa «la divinità di Cristo e la sua opera redentrice». Quanto alla missione sacerdotale rimarca che, essendo «amministratori e non padroni della Chiesa», i preti non possono giustificare il cristiano dedito a pratiche abortiste e contro natura.

Mentre è in atto un attacco teso a disgregare le nazioni, a fiaccare i popoli, ed a cancellare religioni, culture, tradizioni, specificità, differenze per lasciare spazio all’indefinito, la Scienza, che fino a poco tempo fa era pluralità di pensieri, di ricerche e di studi, improvvisamente viene elevata, dal politicamente corretto, a dogma, a nuova confessione che condanna all’oblio o, peggio ancora, alla emarginazione chi osa contestare e contrastare. Certo, i solerti promotori di campagne vaccinali e per la pace, tese a salvare vite, dovrebbero essere visti attivamente impegnati, in nome della Vita, in mega campagne a tutela e salvaguardia dell’essere umano.

L’analisi non elude la ribalta massmediatica conquistata dalla piccola Greta Thunberg, protagonista di quell’«Ecologismo assimilabile – evidenzia Palmiotti – al nuovo paganesimo o all’insidia di un nuovo regime mondiale subdolo»; il tutto «al fine di omologare quanto più possibile le menti». Nel merito don Nicola sottolinea come «Gli uomini di Chiesa odierni non sono disposti a essere considerati oppositori del mondo, vogliono compiacerlo nelle mode che di volta in volta produce per ingannare l’umanità». Di qui la necessità di una Chiesa dove «c’è bisogno di formazione e ancor prima di con-formazione a Cristo».

Una sorpresa senza precedenti si constata quando i dialoganti discutono della figura di don Tonino Bello (1935–1993), famoso Vescovo di Molfetta; in proposito lasciamo scoprire la sorpresa al lettore. Quanto infine ad eventuali scismi e fughe centrifughe adombrati da alcuni commentatori, chiaro è il pensiero di don Nicola, «Rimanere con Maria nella Chiesa. Dunque: rimanere nell’unità del tutto, nella Catholica».

*”Salute o salvezza. La Chiesa al bivio” di don Nicola Bux e Vito Palmiotti, edito da Fede & Cultura

