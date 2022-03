C’è solo una domanda giusta da porsi: quando una guerra esce dalla semplice propaganda e diventa “santa”? Il che non significa debba essere né giusta né buona. Santa significa inevitabile. Sacra.

La domanda pone già in essere una scelta di campo: nella mentalità occidentale non vi è più nulla di sacro. Vi è l’utile, e vi è l’utile codificato in termini di legalità. Il diritto cambia, ovviamente, in base all’utilità del momento.

La propaganda occidentale è dunque l’esasperazione retorica e macchiettistica della giustificazione sofistica del proprio utile. Dopo quasi un secolo di dominazione americana ovviamente l’esercizio comincia a risultare debole: il mainstream è sempre più affaticato nel tentare di far combaciare “ciò che conviene” con “ciò che si conviene giusto”. Lo si capisce dal tragicomico è abominevole sdoganamento nazista, dalla rinata alleanza bianca fra nazionalismo ed imperialismo wasp; lo si capisce dal nervosismo che trapela di fronte ad un mondo multipolare che alza la testa, che minaccia e organizza la dedollarizzazione, che si appresta ad innalzare una nuova cortina di ferro assai meno grigia di quanto i nostri opinionisti si affrettano a volerci dipingere.

Ma ecco, la Via della Seta, l’uscita dallo Swift, il pagamento in rubli del debito sovrano russo, gli accordi con altri paesi petroliferi, ecco la costituzione di un’altra globalizzazione è la cosa buona e giusta che la Russia ha dovuto compiere, fra le fanfare della sua propaganda, scegliendo un altro male, quello cinese, ma decidendo di voler lottare.

Da un lato è rilevante anche questa scelta di propaganda, di pura tattica materiale. Di sopravvivenza e progresso. Sia chiaro. Ma è rilevante assai più perché ha permesso alla Russia di compiere la scelta della Guerra Santa. Santa perché inevitabile, Sacra, doverosa: per le sue radici “Rus”; per la sua fede davvero “cristiana”; per l’abbandono definitivo del mondo (non) valoriale occidentale.

Allora possiamo essere tutti concordi in una terzietà rispetto ad entrambe le scelte politiche e propagandistiche di due forme di globalizzazione (al netto di averne sperimentato solo una). Ma chi ancora oggi dice e sente di avere un profondo contatto con la Tradizione ed Il Sacro, non può non fare la sua scelta di campo. Una scelta che difficilmente potrebbe mai avere un esito politico, né giornalistico (a parte qualche sparuto e lodevole caso); ma che testimoni anche nel nostro distopico paese un religioso è doveroso attaccamento alla Verità.