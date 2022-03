Giorgia Meloni ha chiesto in Parlamento una risposta compatta sull’Ucraina e ha ribadito che l’unico “posto” possibile per l’Italia sia al fianco dell’Occidente e di spalancare le porte ai profughi “veri”. Inoltre la leader di Fratelli d’Italia non ha lesinato critiche né al governo né all’Unione Europea, rimproverati il primo per “carenza di doti diplomatiche” e la seconda per le priorità ritenute sballate dai conservatori italiani.

Durante la discussione relativa alla risoluzione sulla guerra in Ucraina, Meloni ha affermato

“Ci sarà tempo per discutere errori e responsabilità di questi anni, per discutere il ruolo della Nato e di un’Europa troppo occupata a parlare di gender per presentarsi all’appuntamento con la Storia”.

E dunque ha spiegato.

“E’ ora di chiamare alcune cose con il loro nome: occorre riconoscere lo status di rifugiato a chi scappa dall’Ucraina, madri e bambini che fuggono dalla guerra, e magari rimpatriare quelli che rifugiati non sono. Questo è il tempo del coraggio, della fermezza, di una risposta compatta a un’aggressione militare che non possiamo accettare. L’Italia non può che camminare al fianco dei suoi alleati”.

Polemica con il governo Draghi in relazione agli sforzi diplomatici ritenuti insufficienti dalla Meloni per l’Ucraina

“Qualche critica è permessa, anche sulle doti diplomatiche di questo governo, ci permettiamo di nutrire qualche perplessità. Presidente Draghi ieri è saltato il collegamento con Macron perché non c’era campo, qualche giorno fa Zelensky è stato rimbalzato da un suo collaboratore evidentemente non adeguatamente informato”.

Infine Meloni ha chiesto chiarezza sullo stato d’emergenza, chiedendo di rimuovere quello relativo al Covid

“Questo parlamento voterà il suo primo indirizzo quando è stato decretato uno stato di emergenza che nessuno ha discusso. Se avete varato un nuovo stato di emergenza, come minimo va rimosso immediatamente lo stato di emergenza relativo al Covid. E’ grottesca una nazione in cui ci sono contemporaneamente due stati di emergenza, soprattutto in una democrazia”.