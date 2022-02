Con un breve video, la Ferrari ha svelato la sua ultima fatica per la F1.

Inutile fare paragoni col recente passato, dal momento che i regolamenti hanno stravolto l’aerodinamica, semplificandola; eppure, sono bastati pochi scatti per capire che a Maranello si sia voluto osare.

Le novità

Salta subito all’occhio il nuovo musetto “a becco” (le norme statuiscono che questo debba essere attaccato all’ala, senza piloni, come in Formula 1 non si vedeva dal 1996): si è infatti optato per una costruzione modulare, realizzata in due parti.

La prima, innestata al telaio e con funzione strutturale, utile per superare i controlli di sicurezza imposti dalla Federazione; la seconda, anch’essa molto scavata e con un caratteristico forellino, si allunga fino all’estremità della sezione centrale dell’alettone.

Una impostazione, questa, pensata per maggiorare il riempimento di flusso che arriva dall’arco sottostante il particolare.

Da una visione generale, emergono le sospensioni, col pull rod al posteriore e lo schema push rod all’anteriore (dai triangoli carenati con coperture in carbonio, aventi funzione aereodinamica), l‘air-box triangolare, l’imboccatura dei radiatori alta e stretta ma soprattutto la compattezza del corpo vettura, senza tuttavia si sia optato per una reale F1 a doppio fondo, in quanto le pance (piuttosto larghe, così da deviare le turbolenze generate dagli pneumatici anteriori; gli pneumatici sono passati ai 18 pollici) non sono particolarmente scavate nella parte inferiore.

Per contro, ad essere estremizzato, è il disegno della superficie delle fiancate (questa scavata davvero), le quali mantengono la carenatura fino al posteriore; proprio qui, sono state inserite le masse radianti.

L’area alle spalle del pilota (dove finiscono le branchie di raffreddamento) si stringe così in una sorta di seconda “zona Coca Cola” che sfrutta un cofano motore incredibilmente aderente alla meccanica della power unit 066/7 che integra le novità già fatte esordire nel 2021 (motogeneratori Ers e Kers miniaturizzati e nel contempo resi maggiormente efficienti, più nuovi accumulatori agli ioni di litio) .

Speranze e volontà

Dai primi commenti, tanto il Team Principal Mattia Binotto, quanto gli alfieri Leclerc e Sainz,lplp sono sembrati entusiasti, con tanta voglia di fare bene; può sembrare banale ricordarlo ma le motivazioni, soprattutto dopo annate difficili, non possono darsi per scontate.

Ovviamente è troppo presto per fare previsioni e qualche dettaglio potrebbe emergere solamente dopo i test di Barcellona e Manama.

I sogni, le speranze e le intenzioni, però, non mancano: speriamo che per la nuova stagione di F1, alla Ferrari la pista possa regalare responsi positivi.