Andrà in onda oggi, sabato 19 febbraio, a partire dalle ore 17:30, una nuova puntata di Radio Kulturaeuropa. L’episodio sarà dedicato a Ernst Jünger con un particolare focus sullo scritto “L’operaio” e sulla figura dell’operaio sociale. In merito alla trasmissione, gli animatori della web radio hanno dichiarato: “Con questa puntata vogliamo andare a trattare della grande attualità degli scritti del pensatore tedesco e abbiamo intenzione di scandagliarne le opere per verificare in che modo, a distanza di oltre mezzo secolo, i suoi testi possano fornire degli spunti di analisi per affrontare al meglio la modernità”. “Per poter cercare di conseguire al meglio questo obiettivo – hanno chiosato i promotori dell’emittente web – avremo ai nostri microfoni interlocutori di grande rilievo, tra i massimi esperti dell’argomento. Interverranno infatti ai nostri microfoni molte voci già note ai nostri ascoltatori, come quella di Alessandro Sansoni e Francesco Ingravalle, curatori tra l’altro di alcune rubriche su Radio Kulturaeuropa, e quella di Andrea Anselmo, già intervenuto su diverse tematiche. Avremo inoltre il piacere e l’onore di avere con noi Sandro Giovannini, autore di vari articoli e testi su Jünger che ebbe tra l’altro occasione di intervistare lo scrittore tedesco”. La trasmissione potrà essere seguita in diretta al link https://www.kulturaeuropa.eu/radiokulturaeuropa/ e sarà possibile interagire con gli ospiti mediante messaggio di WhatsApp al numero 324 953 95 64. Le prossime attività della radio saranno pubblicizzate tramite l’account Facebook https://www.facebook.com/kulturaeuropa/ e quello Instagram https://www.instagram.com/kulturaeuropa/?hl=it .

