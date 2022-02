Il capo di stato maggiore della difesa Usa, Mark Milley, ha avuto una rara conversazione telefonica con il collega russo, Valery Guerassimov, con il quale ha discusso “diverse problematiche di sicurezza”. Lo riferisce il Pentagono e ne dà notizia in Italia l’Agi. Domani potrebbe esserci, non ci sono conferme ufficiali, una telefonata tra il presidente Usa Biden e quello russo Putin. Le diplomazie sono al lavoro per evitare una escalation militare. Nel silenzio dell’Ue, si registra solo l’attivismo del presidente francese Macron.

