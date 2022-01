La festività della Presentazione del Signore (o Presentazione di Gesù al Tempio), così denominata a partire dalla riforma del Calendario Liturgico (14 febbraio 1969), con l’approvazione di papa Paolo VI, si rifà a un episodio del Vangelo cui noi cristiani e cattolici di solito non diamo la rilevanza che merita. È anche ricordata col nome di Purificazione della Beata Vergine Maria, poiché, secondo l’usanza ebraica, una donna veniva ritenuta impura del sangue mestruale durante un periodo di 40 giorni dopo il parto di un maschio e, di conseguenza, allo scopo di purificarsi, occorreva che si recasse al Tempio:

«Quando una donna sarà rimasta incinta e darà alla Luce un maschio, sarà immonda per sette giorni; sarà immonda come nel tempo delle sue regole / L’ottavo giorno si circonciderà il bambino. / Poi essa resterà ancora trentatré giorni a purificarsi dal suo sangue; non toccherà alcuna cosa santa e non entrerà nel santuario, finché non siano compiuti i giorni della sua purificazione». (Lv 12: 2-4)

Per la Chiesa di Gerusalemme, la data scelta per tale festa fu da principio il 15 febbraio, 40 giorni a seguire la nascita di Gesù e che allora l’Oriente celebrava il 6 gennaio. Allorquando, tuttavia, più tardi, tra il VI e il VII secolo, la festa si estese in Occidente, la stessa sarebbe stata anticipata al 2 febbraio, poiché la nascita di Gesù passò a essere celebrata il 25 dicembre.

Sappiamo come la Presentazione del Signore popolarmente sia chiamata Festa della Candelora, denominazione che discende dalla somiglianza del cosiddetto rito del Lucernare (1) con le antichissime fiaccolate rituali romane realizzate in occasione dei Lupercali (2), che si celebravano il 14-15 febbraio. La somiglianza, tuttavia, di maggior significato tra le due festività è riassunta dall’idea appunto della purificazione. Nell’una, relativa all’usanza ebraica, già sopra descritta dal passo del Levitico (3), nell’altra, con riferimento alla cosiddetta Februatio (4). Alla fine del V secolo, papa Gelasio I ottenne dal Senato l’abolizione dei Lupercali sostituiti nella devozione popolare appunto dalla Festa della Candelora. Nel secolo successivo, ad opera di Giustiniano I il Grande, la ricorrenza sarebbe stata anticipata al 2 febbraio, data in cui si festeggia ancora oggi; seguita il giorno dopo, il 3 febbraio, dalla festa di San Biagio, spesso rappresentato con candele alle quali, se benedette il giorno prima, è attribuito un potere taumaturgico.

Sicché, come accade per altre ricorrenze festive della Chiesa, la festività religiosa della Presentazione del Signore o Purificazione di Maria è a livello liturgico, per così dire, una risemantizzazione cristiana di un culto pagano.

Ripercorrendo il noto passo del Vangelo secondo Luca in cui è riportato l’episodio concernente la Presentazione di Gesù al Tempio (Lc 2: 22-40), non sfugge il fatto che quest’ultimo debba essere interpretato più come un mistero doloroso che gaudioso: Maria “presenta” a Dio il figlio Gesù, glielo “offre” e tale gesto, così come ogni offerta, è pur sempre una rinuncia. Inizia, così, il mistero della sofferenza di Maria, il cui culmine si avrà ai piedi della Croce, quella spada – nelle parole pronunciate a mo’ di profezia da Simeone alla Vergine – che le «trafiggerà l’anima».

Ben sappiamo come ogni primogenito ebreo fosse il segno permanente e il memoriale quotidiano della “liberazione” dalla grande schiavitù. Difatti, in Egitto i primogeniti erano stati risparmiati. Gesù, tuttavia, il Primogenito per eccellenza, non fu “risparmiato”, poiché il suo sangue avrebbe portato la nuova e definitiva liberazione.

Cosicché, pur trattando l’episodio evangelico della Presentazione di un Gesù bambino, esso appartiene già al Tempo Pasquale. Tanto il vecchio Simeone, «uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto d’Israele, lo Spirito che era sopra di lui», quanto l’anziana profetessa Anna, la quale «non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere», simboleggiano entrambi il destino d’incomprensione e di dolore di quel bambino. Per loro conto, Maria e Giuseppe, «il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui». Ecco, allora, come già si possa intuire il mistero di morte e resurrezione, a un tempo, di Nostro Signore Gesù Cristo che trapassa il cuore della Vergine Madre. E quel gesto di Maria che “offre” finisce per tradursi in gesto liturgico da noi vissuto in ogni Eucarestia, poiché, allorquando occorre il “miracolo” del pane e del vino fattisi Corpo e Sangue del Cristo, pure noi restiamo nella pace del Signore, contemplando la Sua salvezza e vivendo nell’attesa del Suo Avvento.

Note

(1) Di cui parla Egeria o Eteria, una scrittrice romana del IV-V secolo, autrice di un resoconto (Itinerarium Egeriae o Peregrinatio Aetheriae) in cui dettaglia il suo pellegrinaggio in Terra Santa: «Si accendono tutte le lampade e i ceri, facendo così una luce grandissima».

(2) In latino Lupercalia, feste catartiche nell’antica Roma pagana, in onore del dio Fauno, nella sua accezione di Lupercus, ossia, protettore del bestiame caprino e ovino dai lupi.

(3) Ricordo, il terzo libro della Torah ebraica e della Bibbia cristiana, composto di 27 capitoli, contenenti quasi esclusivamente leggi sociali e religiose, ad uso dei Leviti – membri della tribù di Levi cui era riservata la funzione di ministri del culto – che Mosè diede agli Ebrei nel corso del soggiorno nel deserto del Sinai.

(4) Termine latino collegato a februa, ossia, degli ingredienti purificatori costituiti in massima parte di farro tostato e granelli di sale prelevati dal littore nelle case prestabilite; da ciò il nome del mese, februarius = febbraio, poiché i Luperci muniti di strisce di cuoio percorrevano tutta Roma a mo’ di rito purificatorio.