L’arte è una espressione estetica fine a se stessa o una delle espressioni del pensiero dell’uomo? Ed è una realtà inquadrata da una o più tecniche oppure è il frutto dello stratificarsi delle esperienze dell’uomo e dell’artista? Per definirsi artista è sufficiente frequentare una bottega o basta un buon corso in un liceo artistico?

Carlo Fusca è un artista barese, docente di Tecniche della pittura e Cromatologia all’Accademia di Belle arti di Venezia. Ha attraversato nella sua vita professionale più esperienze teoriche e pratiche nel settore dell’arte, con mostre in Italia e all’estero, un numero impressionante di cataloghi, un percorso pittorico con un importante periodo neomanierista e con una consistente produzione artistica per qualità e quantità di opere. Nei primi anni Ottanta del secolo scorso ha fondato la rivista “Altrimmagine”. Non solo: all’inizio della sua pratica professionale e artistica si è occupato, per circa un decennio, di restauro di quadri e di affreschi apprendendo e operando in una delle più importanti “botteghe” italiane di restauro della fine degli anni Sessanta ai Settanta. Apprendere l’arte per studio e per prativa, imparare il restauro e quindi le tecniche inventate e messe a punto dai maggiori artisti della storia artistica italiana, gli ha permesso di padroneggiare una summa non indifferente di conoscenze e di mediare queste conoscenze con la pratica nel momento della sua produzione artistica.

Come solo pochissimi pittori usano fare, Fusca ha dato alle stampe un libro che non è solo un trattato di pittura. Sfruttando le proprie conoscenze del restauro espone le tecniche di realizzazione dei colori, le tecniche di conservazione. Un libro che è, a metà, un manuale e un breviario dell’arte di dipingere e dell’uso quasi alchemico dei colori e della pittura. Molte pagine derivano dal diario di lavoro di un artista e quindi emergono anche trucchi e tecniche per ottenere risultati di pregevole livello. Fusca descrive le origini delle modalità di realizzazione e di uso dei colori dei solventi e delle sostanze chimiche, per ottenere particolari effetti cromatici. Dai segreti per la preparazione della tela alla preparazione dei colori, dai vari generi di pittura, a olio, a tempera, al pastello, fino alla scelta dei materiali utili anche per la pittura contemporanea. Un trattato davvero unico, utile anche per chi non si occupa di pittura dati i rimandi ai saperi dei maggiori artisti di tutti i secoli.

Il volume, inoltre, si avvale di interventi, testimonianze e contributi di alcuni fra i maggiori critici contemporanei che attestano il livello degli insegnamenti e della professionalità di Fusca.

Carlo Fusca, Trattando della pittura, L’Arco e la corte, pagg. 198, euro 20 (qui per acquistare il volume da arcoelacorte.it)

