Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di un lettore sul rapporto tra Msi e Iran-mondo arabo, attraverso l’impegno del leader Pino Romualdi. ***

Grazie a voi di Barbadillo. Sicuramente l’autore Giovanni Luca che vedo ben inserito nella vicenda può fare una terza parte dopo le due ottime stesure su Romualdi geopolitico; può ben studiare il saggio “Il Filoarabismo nero” che ha visto la curatela del prof. Parlato, vari articoli degli anni ’80 di Pino Romualdi su Il Secolo d’Italia o sul nostro periodico di riferimento interno “L’Italiano” sulla guerra Iran-Iraq come guerra nazionalista e non interislamica tra Persiani e Irakeni (in cui Romualdi vedeva una proiezione sovietica, ancor prima che statunitense, come ormai noto da documentazione uscita anche in Italia).

Romualdi e Moro

C’è infine un discorso che Battioni accenna (Memorie senza tempo) che meriterebbe una maggiore ricerca, Romualdi era più vicino di quanto sappiamo o immaginiamo, anche umanamente, ad Aldo Moro e alla corrente dell’intelligence nazionale filoaraba e più nazionalista. Fu un avversario del compromesso storico e del cattocomunismo, naturalmente, ma alla luce delle ricerche di Fasanella sulla regia mediorientale del delitto Moro a causa dell’azione di intelligence filopalestinese dei vari Miceli una fetta notevole di intelligence vicina ai missini, ai palestinesi e vicina al tempo stesso a Moro, ci spieghiamo ancora meglio l’arabismo nero di Romualdi e un po di tutta la corrente Destra Italiana, diversamente dai vari Pisanò e Tremaglia, rispettabili missini confusi però sulla Politica internazionale.

Msi rautiano e Iran

Segnalo infine la visita in almeno due casi di rautiani e romualdiani all’ambasciata iraniana di Roma sita in via nomentana in solidarietà negli anni ’80, entrambe le visite furono ispirate dal contegno amichevole verso il nuovo Iran di Romualdi e di molti rautiani e delle casi editrici di destra che pubblicarono testi di Khomeini, in un caso vi era la presenza anche di Teodoro Buontempo e dell’ex sindaco di Roma Alemanno. Vi ringrazio di nuovo per questi ottimi articoli.

