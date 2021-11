Verstappen in Messico è stato ancora una volta il migliore: tutto però è cominciato ancor prima che le vetture si schierassero sulla griglia.

La partenza della discordia

Verstappen, in effetti, durante i giri che precedevano la formazione dello schieramento, aveva provato millimetricamente il punto preciso della prima frenata, testando le risposte dell’impianto frenate in funzione di quell’unico e decisivo momento.

Una maniacalità da campione navigato, se è vero che la traduzione nella prassi avrebbe sortito i migliori effetti desiderati: perfetto stacco frizione, progressione, scia presa a Bottas e spostamento sulla traiettoria di sinistra, chiudendo quella prima curva con una frenata portata tardissimo ma perfettamente riuscita.

Il risultato: entrambe le Mercedes passate all’esterno, in quella prima staccata affrontata in testa, impostando dal principio le fondamenta di una domenica da dominatore.

Tra l’altro, in una Formula 1 nella quale ormai praticamente si può frenare quasi al momento di impostarle le curve, vedere che c’è ancora qualcuno che “gioca” col pedale sinistro (del freno) o che tiene giù il piede sull’acceleratore un secondo di più per darsi quei pochi centimetri di “spinta”, è allo stesso tempo romantico ed entusiasmante.

In questo, Verstappen ha imparato perfettamente da Hamilton, uno che nel 2007, nella stagione da esordio, le staccate le tirava al fresco bicampione del mondo (e compagno di squadra in McLaren) Fernando Alonso.

Ora, però, c’è chi in queste ore, quasi a voler sminuire il gesto dell’olandese, continua a puntare il dito contro Valtteri Bottas (mero conformismo), reo di non averlo chiuso e anzi di aver ostacolato Hamilton (tesi questa espressa addirittura dallo stesso inglese).

Partendo dal presupposto che al finlandese, a cui al massimo si può imputare un leggerissimo scarto sulla destra nei primissimi metri di gara, già da tempo era stato comunicato il mancato rinnovo del contratto, vanno sottolineate due cose.

Da una parte, il fatto che il 77, splendido poleman al sabato, non abbia fatto realmente alcuna mossa azzardata, coprendo invece nei limiti del possibile Hamilton e di certo non intralciandolo: Bottas ha infatti mantenuto la sua linea centrale e infatti il compagno di squadra lo sopravanza ancor prima di effettuare il cambio di direzione.

Punto secondo: dalle piazzole di partenza alla curva 1, corrono ben 811 metri e non ci voleva un genio per comprendere quanto, in quel contesto, partire in seconda o terza fila, avrebbe significato sfruttare una molteplicità di scie, traendone un vantaggio, come provato da Verstappen; Verstappen, che per altro aveva sin dal pre-schieramento battezzato la traiettoria esterna, quella di sinistra, ossia il miglior tratto della carreggiata in termini di grip, sia nella frenata che nel cambio di direzione.

In conclusione, è velleitario continuare a parlare di demeriti; va piuttosto ribadito come sia Verstappen ad esser partito meglio, tanto di Bottas quanto di Hamilton, avendo avuto anche l’ardore di osare al momento di chiudere la curva.

A quel punto, il Gran Premio si è trasformato in un monologo in cui l’olandese ha lasciato la testa solamente nel valzer delle soste, per poi riprenderla e concludere trionfalmente sotto la bandiera a scacchi.

Gli altri protagonisti

Di fronte ad un binomio Verstappen-Red Bull di tale portata, gli avversari, Hamilton su tutti, non hanno potuto fare altro che concedere l’onore delle armi.

La Mercedes in Messico proprio non c’era, fatto salvo l’exploit delle qualifiche: devastata la gara di Bottas dal contatto con Ricciardo, Hamilton non ha mai aspirato al successo e si è dovuto addirittura guardare le spalle da “Checo” Perez che, sospinto dal suo pubblico, sembrava a più riprese potesse attaccare e conquistare la seconda posizione, dinamica alla fine non concretizzatasi.

Capitolo Ferrari: l’unico aspetto da salvare, è il ritorno al terzo posto tra i costruttori, a spese della McLaren (che torna dal Messico con un punto solo, conquistato da Norris che pure era scattato diciottesimo, per via della penalità).

Per il resto, il 5° posto di Leclerc (con un distacco dal vincitore da Giro d’Italia, di 1’21”037), spesso lamentatosi per i problemi di trazione e il 6° di Sainz (doppiato) non creano certo entusiasmo, soprattutto alla luce del fatto che Gasly, 4° in solitaria sull’AlphaTauri, le Ferrari non l’hanno mai neanche messo nel mirino; e infatti, anche il timido tentativo di ordine di scuderia, volto a lasciar passare Sainz (che aveva le gomme più nuove del monegasco), veniva quasi subito rigettato, con Leclerc fatto tornare davanti, giacché la vettura faentina era un obiettivo semplicemente impossibile da raggiungere.

Con la McLaren vista nel dopo Soci, il terzo posto nella classifica riservata alle case costruttrici, a questo punto, resta l’obiettivo minimo, indispensabile per salvare un’altra stagione faticosa, passata spesso a rincorrere.