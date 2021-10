Che a certi re d’Inghilterra sia il nome a portare sfortuna? Il principe Carlo è di nuovo nella tormenta. Non sta a noi giudicare se meriti gli incessanti attacchi che hanno reso fragili le prospettive dell’erede al trono. Mentre la madre, dall’alto dei suoi novantacinque anni, pian piano gli lascia la mano, sono tanti a opporsi a che l’eterno secondo diventi primo.

Certo oggi, dopo decenni di derisioni, molti recalcitranti riconoscono sia il suo caparbio lavoro al servizio della Corona, sia l’autenticità della sua lotta per l’ambiente. Ma essere stato tra i primi a dare l’allarme, da instancabile difensore del pianeta, su queste cruciali poste in gioco, non basta a proteggerlo: il nodo della successione si ripropone.

Posto duramente sotto accusa da una campagna di manifesti nel Galles; chiamato in causa dal principe Harry, che del padre ha fatto il bersaglio per eccellenza dell’intervista con Oprah Winfrey; vittima di un’ingiustificata polemica col fratello Edward, il principe Carlo non riesce a restaurare la sua popolarità. E intanto le noie si accumulano. Se il passivo, mai saldato, della relazione con Lady Diana rimane lo zoccolo del rancore di parte dell’opinione pubblica, tale animosità viene ancora nutrita da fastidiose rivelazioni.

Devastante l’ultima in ordine di tempo: commercio di decorazioni regali a vantaggio della fondazione del principe. Ancora nulla prova che l’erede al trono ne fosse al corrente. Non è nemmeno una questione di profitto personale: il denaro raccolto tra figuri poi decorati è servito a cause caritatevoli o mecenatesche, ma pare scioccante monetizzare ciò che dovrebbe compensare il merito.

A questa situazione delicata si aggiunge, per i detrattori del principe Carlo, un argomento difficilmente contestabile. Carlo avrà 73 anni a novembre. Potrà salire al top job all’età in cui i concittadini sono in pensione da quasi dieci anni? Instaurerà finalmente la monarchia “stretta” per la quale lavora da tempo? Questa settimana Point de Vue fa il punto sull’interrogativo crescente oltre Manica: Carlo o William… Chi diverrà re?

