Tra le tante metafore, della grande metafora di “La casa di Roma“, il nuovo romanzo di Pierluigi Battista, c’è il mancato suicidio di zia Letizia: il suicidio della pacificazione finisce per galleggiare sul mare buio della notte. Voleva morire pacificata e invece a novant’anni, quasi quanto il tempo che separa il Novecento furioso dal nostro incongruo presente, zia Letizia è costretta alla morte banale. La stessa morte in cui finirà l’infinito ‘900 italiano? Prova a rispondere Pierluigi Battista nel suo romanzo polifonico (con una mirabile reinvenzione dello stile epistolare) in cui due generazioni di Grimaldi passano più o meno indenni dall’esercizio auspicabile di una pacificazione che il bla bla bla similideologico, cui siamo costretti ad assistere, allontana. O peggio affoga nel ridicolo una seria e pacificata meditazione storiografica. Perché pacificazione non vuol dire negazione: almeno di questo dovremmo essere certi. L’albero genealogico narrato da Battista, con i suoi rami intricati tra fascisti e comunisti in un incrocio di tradimenti (erotici, politici, sentimentali) e di disillusioni, è la lampante dimostrazione, pur nell’immaginario letterario, di come non solo la pacificazione sia una chimera ma di come sia impossibile farne una narrazione: il nipote Marco coinvolge i familiari in un romanzo familiare da scrivere e poi vi rinuncia. Il quadrilatero sghembo in cui si muovono il comunista Raimondo e il fratello fascista Emanuele e i loro due rispettivi figli maschi Emanuele e Leonardo (traditori dei padri, diventano il primo fascista e il secondo comunista) racconta la malmostosità di due tempi, la dittatura e gli anni della contestazione, in cui stare dalla parte giusta o sbagliata significava sconvolgere ogni meccanismo intimo, familiare, sociale.

Battista sminuzzando le spinte ideologiche di quegli anni nelle varie fisionomie dei personaggi offre alla variegata galassia della politicizzazione (su tutti la vicenda di Teresa “un fuscello sballottato dalle tempeste della vita”) il palcoscenico di una tragedia del tradimento. Tutti tradiscono tutti, persino Marco, lo sputtanatore delle confidenze dei parenti in linea con il ben più grave sputtanamento delle ipocrisie di Raimondo ed Emanuele fatto dallo zio Raffaello. Tutti figli unici dentro “La casa di Roma” per parafrasare il film di Daniele Lucchetti, tutti nella non appartenenza e simili agli splendidi personaggi di “La famiglia” di Ettore Scola – così presente è l’eco di quel capolavoro-, tutti incapaci di ammazzare i dinosauri come Nicola davanti al professore in “La meglio gioventù”.

La storia raccontata nel suo romanzo riprende trame e contrapposizioni presenti da “Il fasciocomunista” di Antonio Pennacchi a “Prima di noi” di Giorgio Fontana. Perché si sente ancora l’esigenza di un romanzo sulle contrapposizioni ideologiche?

“In un romanzo l’esigenza nasce da dentro. Non sostengo una tesi come farebbe un saggista, ma entro da narratore dalla porta laterale, racconto da un punto di vista che non è quello dell’oggettività storica ma del valore delle emozioni, dei sentimenti, del modo in cui le persone vivono un certo periodo della Storia. L’archetipo, per carità, irraggiungibile, può essere “La Storia” di Elsa Morante: le piccole storie all’interno della grande Storia. Non ho voluto fare una storia degli anni Settanta o addirittura una storia della guerra civile sotto forma di letteratura, come una specie di espediente retorico. Ho voluto raccontare il vissuto in un periodo che coincide con quello della mia formazione e che oggi non ha più alcuna eco. Sono convinto che nel presente ci sia un blocco della trasmissione nelle generazioni: mentre nel ‘900 – e il mio è un romanzo del Novecento- il contrasto tra fascismo e comunismo aveva un significato incandescente, nella nuova generazione la contrapposizione è svanita, non esiste come esperienza quotidiana. Far rivivere lo scontro tra fascisti e comunisti sarebbe stato pretestuoso e patetico perché non esiste più quel mondo lì”.

Marco decide di non scrivere il romanzo, ma il romanzo lo scrive lei o meglio Raffaello cioè il suo alter ego: un uomo corroso dal dibattito sulla verità. Nel romanzo la verità collima con il tradimento. Viene da dire che il relativismo appartiene pure alla verità storica…

“In qualche modo sì. Sebbene il punto focale della storia del Novecento sia che l’Italia si è formata su una menzogna, sul non riconoscimento di una verità storica. Tutti hanno bleffato, hanno detto qualcosa sul loro passato che non è veritiero, impedendo all’Italia di fare i conti con la propria storia, in particolare sul fascismo e sul comunismo. La menzogna dello zio Raimondo è la menzogna di chi si è messo le medaglie al petto senza averle meritate mentre la storia dell’ex repubblichino Emanuele è quella del perdente che vive la fine della seconda guerra mondiale in modo antropologico e caratteriale, in una sorta di fascismo esistenziale. Emanuele si è costruito addosso un personaggio che vive la Repubblica Sociale come fosse un romanzo picaresco senza consapevolezza della tragedia. Da questa menzogna discende un po’ tutto”.

Niente conti col passato e così oggi si rievoca la contrapposizione tra fascismo e antifascismo…

“Quel decennio terrificante di sangue, di agguati, di morte e di terrore adesso è solo grottesca parodia, non è più nel cuore di milioni di persone, nell’immaginario collettivo, nel sentimento comune, ma è appannaggio di estreme minoranze: le persone anziane che appaiono pateticamente nostalgiche di una storia che è ormai estinta e i più giovani che imitano pappagallescamente una storia, mai vissuta, e si inventano che in questo momento c’è un pericolo fascista”.

L’invenzione o narrazione passa – ed è qui il punto- dalla politica e dall’informazione…

“Voglio essere chiaro: per me non c’è un pericolo fascista né uno comunista. Potranno esserci domani sterzate autoritarie a Destra e a Sinistra, ma non più riferibili a quella storia. Se oggi si propone la statalizzazione di un’azienda, non si vuole il comunismo ma si fa una cosa di Sinistra. La Storia continua ma è come se noi chiedessimo: “Sei dalla parte di Mazzini o di Cavour?”. E’ chiaro che la domanda non ha senso. Non si tratta di cancellare la Storia ma di stare dentro al realtà”.

Come doveva essere chiuso quel passato?

“Raccontando al verità”.

Quale sarebbe la verità?

“La verità sarebbero domande come “perché il fascismo ha avuto un consenso così massiccio? perché si è per decenni negato di parlare di guerra civile a proposito della Resistenza? perché le persone non hanno raccontato le ragioni del loro essere state fascisti o comunisti?” A un certo punto questa menzogna collettiva ha impedito all’Italia di formarsi come nazione moderna. Nello stesso tempo è affiorato il tema della memoria comune. Trovo la memoria comune una cosa orrenda: la memoria sono le memorie. Tu ricordi quello che ricordi, non quello che ti dicono di ricordare. Un Paese maturo sa che c’è una storia comune che comprende le diverse memorie. Che non vuol dire giustificare tutto”.

Facciamo revisionismo?

“Se vogliamo, ma non fermiamoci alle etichette. Occorre che le memorie vengano ricomprese dentro una storia comune. Ricorda “Via col vento”, quel film del 1939 sulla sconfitta del Sud schiavista? Gli Stati Uniti, finora, hanno avuto la maturità di comprendere non le ragioni dei vinti ma cosa sia stata la loro storia. Mentre in Italia c’è stato il grande silenzio, la non narrazione della verità. Se oggi ci si domanda perché l’Italia non sa viversi come nazione unitaria, la ragione è che il mito si è sostituito alla storia. Il mito di un popolo vessato da una dittatura e che poi è insorto collettivamente e ha rovesciato la dittatura”.

Ma la dittatura c’è stata…

“Stiamo attenti: io non sto dicendo che il fascismo non era una dittatura. E’ stato un regime spregevole, un regime che fa promulgato le leggi razziali. Per me non si tratta di rivalutare il fascismo e non mi importa di chi dice che il fascismo ha fatto pure cose buone. Mi interessa sapere cosa è successo ai singoli, come sono diventati fascisti, perché democristiani o perché comunisti”.

Nel libro i due fratelli e i loro figli divisi dalle due ideologie incarnano anche due modelli: il vitalismo appassionato al limite del velleitario dell’uomo fascista e il moralismo manicheo e accidioso dell’uomo comunista. E se la risposta alle sue domande è una formula, che rubo a Elio Vittorini: “astratti furori”? Non ci sono ragioni precise ma furori da entrambe le parti, persone che si sono trovate a scegliere in quel momento e hanno combattuto…

“Ha presente un gioco di ruolo? I miei due fratelli hanno ciascuno un ruolo: Raimondo legato all’establishment e l’altro totalmente calato nel ruolo della parte sbagliata, sempre un po’ gradasso ma senza successo, un esule in patria, avrebbe detto Marco Tarchi. l’Italia si è costruita su questa dicotomia menzognera”.

Il romanzo si sposta negli anni della contestazione. La stessa bugiarda dicotomia?

“Vedo che, mentre le vicende degli anni Settanta sono cancellate – chi ricorda il giovane missino Mikis Mantakis? – insieme alle loro macerie e alle famiglie distrutte dal dolore, gli Anni Sessanta (il mio personaggio di Anita che trasgredisce andando al concerto romano dei Beatles) rivivono in mille modi: la rivolta, le canzoni”.

C’ anche un passaggio nel quale fa dire a Leonardo che ridurre gli anni della contestazione alla “mera e angusta manifestazione di un conflitto generazionale” è irrispettoso verso le prese di posizione ideologica. Assesta un bel colpo alla critica freudiana ma distrugge comunque i padri. Come la mettiamo?

“L’uccisione del padre esiste e né l’epica da Crono in poi né Freud hanno sbagliato. Leonardo dice che ci sono stati alcuni decenni della storia italiana in cui le famiglie si spaccavano per ragioni politiche; o meglio afferma che la politica era il linguaggio del conflitto tra padri e figli. Mi indichi, nel presente, una sola famiglia in cui c’è un conflitto di questo tipo. Prendendo esempio dalla mia sfera personale: le tensioni con mia figlia non hanno avuto niente a che fare con la politica, mentre questa fu determinante nel conflitto con mio padre. Leonardo uccide il padre perché è quel padre, non perché è fascista”.

Emanuele è simpatico. Devo dire che nel romanzo i personaggi di fede fascista sono i più simpatici…

“Me l’hanno già detto e questa cosa un po’ mi preoccupa. Ricordo, però, che mio padre era più simile al comunista Raimondo, mentre Emanuele è un esteta, uno a cui piacciono le donne”.

Il romanzo si chiude con un elenco. Alla fine di tutto resta solo questo?

“Qui ci vuole qui Gesualdo Bufalino “Biografia: nacque, omissis, morì”. Quella degli elenchi è una mia mania, come per il protagonista di Caos Calmo di Veronesi. Dentro questa mania si racconta qualcosa delle persone, dicono più gli elenchi che tante chiacchiere vuote”.

@barbadilloit