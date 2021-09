Ha pubblicato Emmanuel Levinas e Michel Foucault, Henri Michaux, Roger Caillois, Philippe Jaccottet, recentemente Pierre Bergounioux ed Eric Chevillard. Editore prestigioso e riservato, Bruno Roy è morto il 15 settembre, come hanno annunciato lunedì in un comunicato stampa familiari e amici. Aveva 81 anni. Fu il fondatore delle edizioni Fata Morgana, con sede nell’Hérault, a Saint-Clément-de-Rivière. In origine era un’associazione senza fini di lucro, creata nel 1966 da alcuni amici. Mettono le mani su un inedito di Benjamin Péret ma il loro vero primo libro pubblicato è Monsieur Morphée poisoner public di Roger Gilbert-Lecomte. Quattro anni dopo, nell’avventura rimane solo Bruno Roy. Iniziò ad associare artisti e scrittori, ad esempio Pierre Alechinsky e Michel Butor, oppure Edmond Jabès e Antoni Tàpies. La cura dell’oggetto – formato, carta, tipografia – rende giustizia al testo. Le stampe sono molto limitate, siamo lontani dalle pratiche parigine. E il lettore è contento di avere un tagliacarte. “Ai margini della poesia” Come definire il catalogo di Fata Morgana, dove si incontrano Eugenio Montale, Paul Celan, Satyajit Ray, Constantin Cavafy, Enis Batur? In un’intervista del 1976 a uno dei suoi primi autori, Bernard Noël, recentemente scomparso, Bruno Roy spiegò: “L’unico legame che vedo chiaramente tra i libri che ho realizzato sono io. Ma credo che ci siano ugualmente dei punti “oggettivi” in comune: niente romanzi, niente “messaggi”, niente “documenti”, ma testi spesso brevi, densi, inclassificabili, nei confini del poema, della saggio, del racconto, dove gli autori si “compromettono”: cosa classificano i bibliotecari, perplessi, sotto il simbolo “letteratura”: per antifrase?” La casa non cambierà mai.

I libri di Jonathan Littell, pubblicati da Bruno Roy tra il 2007 e il 2012, tutt’altro che benevolo, corrispondono bene a queste definizioni: Una vecchia storia, A pezzi, Storie sul nulla, Gli studi sono come dipinti in prosa. Pur essendo un editore, Bruno Roy è stato a lungo professore di sociologia. Dobbiamo un dettaglio biografico a Sarah Hugounenq (intervista su Quotidien de l’Art nel 2015): “Prima di diventare editore ero una collezionista. Per il mio 12esimo compleanno, mia nonna mi ha regalato 500 vecchi franchi con i quali ho comprato un vecchio libro da un libraio di Montpellier, un’edizione del XVI secolo di un testo di Tacito in latino!” Se c’è un editore che si sarebbe pensato avrebbe mai litigato con i suoi autori, è Bruno Roy.

Ma nel 1995 ha pubblicato “L’impero interiore” del teorico di estrema destra Alain de Benoist. Maurice Blanchot, che Fata Morgana ha curato per vent’anni, annuncia pubblicamente che ritirerà i suoi libri finché Alain de Benoist, membro del GRECE (Groupement de Recherches et d’études sur la civiltà européenne), appaia nel catalogo. Segui Jacques Dupin, Louis-René des Forêts, Roger Laporte, Gérard Macé. Non si sa quando la polemica si sia persa nelle sabbie. (da Liberation)