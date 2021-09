È Soci, sulle rive del Mar Nero, ad ospitare il Gran Premio di Russia, quindicesima prova del Campionato di Formula 1 2021: comincia dunque ai piedi del Caucaso la sezione finale del mondiale, un insieme di gare in cui anche le singole penalità giocheranno un ruolo fondamentale.

Le prove libere

Valtteri Bottas è il migliore in entrambe le sessioni di libere del venerdì, rispettivamente in 1’34”427 (FP1) e 1’33”593 (FP2); le libere di sabato vengono cancellate a causa delle avverse condizioni metereologiche.

Prima che inizi la seconda sessione del venerdì, sulla vettura di Verstappen viene istallata la quarta unità motrice dell’anno, condannando di diritto l’olandese al fondo dello schieramento, indipendentemente dalle qualifiche.

Le qualifiche

Per giunta il pilota della Red Bull non è l’unico a infrangere il regolamento in tema motori: la quarta unità propulsiva viene montata anche a Leclerc, come pure a Latifi, mentre a Bottas viene istallata addirittura la quinta e a Giovinazzi sostituita la scatola del cambio: tutto questo significa che in gara Verstappen, Leclerc e Bottas sarebbero partiti, rispettivamente, 20°, 19°, 17°, con Latifi 18° e Giovinazzi 16°.

Le stesse qualifiche sono caratterizzate dal meteo variabile: Hamilton è primo, sull’umido, sia in Q1 (1’45”992) che in Q2 (1’45”129) ma in Q3, con la pista in continua evoluzione, fino a richiedere le gomme da asciutto nell’ultimo run, l’alfiere della Mercedes compie diversi svarioni, danneggiando il musetto in pit lane e concludendo la giornata con un testacoda, non andando oltre la quarta posizione.

Chi fa faville è invece Lando Norris che ferma il cronometro sull’1’41”993 e piazza la propria McLaren in pole position, la prima della sua carriera, chiudendo un altro digiuno che, alla voce “partenze al palo”, a Woking durava dal Gran Premio del Brasile 2012.

Alle sue spalle, si qualificano Sainz e Russell (era dal Gran Premio del Brasile 2004 che le prime tre posizioni in griglia non venivano occupate da una McLaren, da una Ferrari e da una Williams); in terza fila, Ricciardo e Alonso.

La gara

Allo spegnimento dei semafori Norris sembra tenere autorevolmente la testa, salvo poi venir attaccato da Sainz che in progressione riesce a recuperare da uno stacco frizione tutt’altro che eccellente e sfruttando la scia della McLaren, si prende il comando alla prima staccata.

Molto male Hamilton, scivolato addirittura in settima posizione, sopravanzato da Stroll, Alonso e Ricciardo; alla fine della prima tornata Leclerc è 12°, Bottas 15°, Verstappen 17°.

L’inglese della Mercedes, già al secondo giro, scavalca Alonso al tornante, issandosi sesto, mentre al sesto il compagno Bottas viene agganciato e passato da Verstappen per la 14° posizione.

Lo spagnolo resta al comando fino al tredicesimo passaggio, quando Lando Norris, sfruttando anche i problemi di graining sull’anteriore del Ferrarista, si avvicina, prende la scia sul dritto e completa la manovra alla curva 13.

Con i primi cambi gomme, inaugurati al giro 12 da Stroll, Hamilton (fermata al 26 per le dure) approfitta della problematica sosta di Ricciardo (giro 22) per scavalcarlo e dopo aver scavalcato, in pista, anche Stroll, Sainz (per lui il pit stop era arrivato al 14) e Gasly, si getta a caccia di Norris, una volta che questi effettua il passaggio dalle medie alle Hard al 28: il 44 saprà costruire una progressione in grado di riportarlo fin quasi nello scarico della MCL35M, pur Norris ribattendo colpo su colpo, tempi alla mano.

Lo stesso Verstappen, che pure aveva cominciato con le dure, sceglie di passare alle medie al 26: per l’olandese, ottimamente supportato da un consistente stint iniziale, c’è il tempo per una seconda parte di gara tutta all’attacco, sino alla settima posizione (al giro 46), come del resto anche per Leclerc (dopo la sosta al 35 per le medie nuove) il quale, ripresa la zona punti al giro 41, passa Russell al 42 per la nona piazza alla quarta curva, il tornante.

A scompaginare tutti i piani però, ecco arrivare al 44° passaggio la pioggia, pioggia presto trasformatasi in un diluvio: a questo punto la gara si infiamma e già al giro 47, giro in cui Perez (che già aveva scavalcato Ricciardo tre passaggi prima) passa Sainz per il terzo posto virtuale, Russell e Bottas montano le intermedie, imitati da Sainz, Verstappen al 48 e da Hamilton al 49.

Norris invece, nonostante il richiamo dei box, decide almeno inizialmente di restare fuori con le slick, una decisione che gli costerà un successo fin lì autorevolmente costruito: il pilota della McLaren fa un primo lungo al giro 51, girandosi poco dopo e spalancando la via della vittoria ad Hamilton, con Verstappen incredibilmente secondo.

Solo al termine della tornata, Norris opta per le intermedie, quando ormai però è troppo tardi, sprofondando all’ottavo posto, divenuto settimo solo nel finale con il sorpasso su Raikkonen; va ancora peggio a Leclerc, rimasto anch’egli in pista con le coperture da asciutto, nel momento in cui si era ritrovato a giocarsi un posto sul podio (era infatti quinto al quartultimo giro a poco meno di un secondo da Alonso, in quel momento terzo).

La Ferrari numero 16 arriva in un primo momento lunga in curva 2, poi replica dovendosi praticamente fermare alla cinque per non colpire le barriere: in conclusione, per Charles Leclerc arriverà solamente una sedicesima posizione, per di più non senza polemiche per una serie di confuse comunicazioni col muretto, un conciliabolo sul fatto che si dovesse o meno rientrare; buon per la Rossa che sia arrivato il terzo posto di Sainz a mitigare una domenica non certo dolce.

Gestiti gli ultimi chilometri, la bandiera a scacchi saluta la vittoria di Hamilton ed è la storia: per l’inglese arriva la vittoria numero 100 in carriera, un lungo filo che collega la Russia 2021 con la sua prima, in Canada nel 2007.

Sul podio, con Hamilton, uno straordinario Max Verstappen (partito 20°) e Sainz, al terzo podio stagionale.

I punti iridati vanno a Ricciardo, Bottas, Alonso, un amareggiato Norris (cui va anche il bonus del giro più veloce, al 39°, in 1’37”423), Raikkonen (rientrato in seguito allo stop forzato), Perez e Russell.

La prossima gara, tra due settimane, si terrà in Turchia, sul confermato circuito di Istanbul Park.