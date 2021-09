Figlio dello scultore e pittore Paul Belmondo, di origine italiana, Jean-Paul (1933) sconto’ in gioventù le conseguenze dell’epurazione per collaborazionismo del padre, che -con altri noti artisti – nel 1941 aveva partecipato a una tournée in Germania, condizione per ottenere la liberazione di molti prigionieri francesi.

Così Jean-Paul Belmondo diffiderà a lungo degli autori cosmopoliti del cinema francese, fino a trovare comunque la stima dei più validi tra loro, Jean-Pierre Melville e Claude Lelouch.

Formatosi nel teatro, Jean-Paul Belmondo s’imporra’ nel cinema, grazie a un regista esordiente che veniva dalla critica, Jean-Luc Godard, franco-svizzero, la cui famiglia aveva simpatizzato per la Collaborazione. Lavoro’ anche con lo scrittore, sceneggiatore e regista José Giovanni, di origine corsa, che in gioventù aveva fatto parte della polizia segreta di Bonny e Lafont, detta Gestapo francese, ed era stato condannato a morte per un sequestro di persona finito con la morte del sequestrato.

Anche negli amori Jean-Paul Belmondo fu sensibile al fascino di attrici che avevano origini familiari tra i vinti del ’45, come per esempio Ursula Andress, nata in Svizzera, figlia di un diplomatico e agente del Sd tedesco. O come l’esule istriana Laura Antonelli.