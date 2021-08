Al termine di un’estate generosa per i colori azzurri, ritorna il massimo campionato, in una nuova veste e con tanti nuovi dubbi. Non era mai successo che il tabellone della Serie A fosse casuale, che non ci fosse esatta corrispondenza tra girone di andata e girone di ritorno, ma sembra che così si aumenti la spettacolarizzazione del calcio e allora ecco servito questo nuovo format. Dopo tanti anni, Sky abdica e cede la quasi totalità delle partite a DAZN, che deve ancora dimostrare di essere in grado di reggere sia a livello di rete, che di qualità questa nuova investitura. Ancora inebriati dalle notti magiche dell’Europeo, dalle formidabili vittorie a Tokyo 2020, forse non siamo pronti a questo nuovo campionato che, sulla carta, si prospetta il più competitivo degli ultimi anni, ma ahimè, non perché tutte le squadre possono dire la loro, ma perché il livello si è abbassato notevolmente. Dopo gli ultimi anni che avevano portato in dote grandi colpi di mercato per tutte le squadre, questa volta, i nomi altisonanti sono tutti in uscita e quelli in entrata, giusto dei ritocchi. Abraham, grande attaccante, forse ancora troppo immaturo per valere 40 milioni e il peso della Capitale sulle spalle, ma sotto l’egida di Mou è l’acquisto che potenzialmente può cambiare le sorti della squadra in cui si è accasato.

Il campionato delle panchine

A parte il britannico, date le irrisorie disponibilità economiche delle varie squadre, si è deciso di puntare più che sui calciatori sugli allenatori, cercando nelle loro idee e nelle loro capacità la chiave di volta per rivitalizzare l’idea di calcio. Il fatto che Lukaku sia andato via con un colpo di coda fa capire anche che i metodi e le ambizioni dell’Inter di Inzaghi non siano all’altezza di quelli di Mister Conte, che, come sempre, avendo fiutato l’andazzo ha deciso di andare via. La Lazio, invece, orfana del suo condottiero di anni e di battaglie infinite, è ancora una squadra in costruzione e Sarri, estremamente maniacale, non avrà un impatto devastante sin da subito: ha l’arduo compito di trasformare il provincialismo del 3-5-2 in un pirotecnico e qualitativo sistema di gioco improntato alla ricerca dell’attacco più che del contropiede. Non sarà facile, anche data la qualità dei giocatori a disposizione, ma non sarà impossibile. Sarri diede un’identità anche all’Empoli, sicuramente riuscirà a forgiare i suoi 11 a sua immagine e somiglianza.

La Juventus, reduce dalle capotiche formazioni del Maestro Pirlo, ha deciso di tornare sui suoi passi e affidare la squadra ad un veterano come Allegri. Filosofia del bel gioco accantonata in favore dei risultati, questo il nuovo obiettivo bianconero. Ci sono società che sono obbligate al successo e questo deve avvenire anche a scapito della qualità. Per cercare, però di non dilapidare due anni di esperimenti, la Juventus ha regalato al nuovo tecnico il forte Locatelli e la promessa Kaio Jorge. Sarà forse quanto basta, per tornare al vertice della Serie A? L’eterna rivale dei bianconeri, ovvero l’azzurra Napoli ha cambiato ancora, dopo Gattuso, ora è il turno di Spalletti, allenatore navigato, esperto e pieno di idee: la difesa a 3 e mezzo che ora è di moda è stata inventata da lui proprio in un Roma-Napoli, in cui il mezzo fu quel Juan Jesus, che pochi giorni fa è approdato a Castel Volturno con la nuova casacca azzurra. I tempi dei secondi e terzi posti sono finiti, Napoli reclama uno scudetto, che quest’anno sembra quanto mai plausibile, data la rosa solida dell’anno scorso e un grande mister, anche per quanto riguarda la preparazione atletica (il che potrebbe evitare i disastrosi infortuni dell’anno scorso).

La Fiorentina, si è fatta affascinare dall’idea Italiano e ha puntato su un giovane allenatore per cercare di fare grandi cose, con pochi acquisti e poche cessioni. I viola vogliono tornare a lottare nella parte sinistra della classifica e pare che gli inizi siano buoni, a meno di un Vlahovic sempre più partente. La Sampdoria ha dovuto cambiare così come anche il Sassuolo, l’Empoli e Lo Spezia, dati gli addii dolorosi dei predecessori. Sarà molto difficile riconfermare le ottime stagioni, ma le società sono serie ed investono in maniera oculata. Il Torino, invece, cerca, come la Fiorentina, nuova verve, e per farlo ha puntato sul condottiero Juric, che ha così fato bene a Verona, dove ora cerca riscatto Di Francesco, dopo le disastrose parentesi a Genoa, sponda blucerchiata, e a Cagliari. Verona può essere un’ottima ripartenza.

Tutte le altre squadre non hanno cambiato allenatori, e, secondo molti opinionisti, questa è la scelta migliore per partire forte, prendendo vantaggio sulle altre concorrenti, proprio in virtù di un consolidato modus operandi da dover riproporre in campo. Atalanta e Milan, quindi, puntellate con opportuni acquisti, risultano essere le favorite per la lotta scudetto, o, almeno per stare tra le prime al giro di boa invernale. L’Atalanta, però, deve far attenzione agli avvii di stagione, non sempre brillantissimi e che a maggio si pagano profumatamente, quasi sempre.

Febbraio il mese verità

Sarà un campionato interessante, con tante sorprese, in mano a grandi allenatori e a nuove promesse della panchina, nonché a qualche giovane calciator altrettanto interessante, un campionato che, statisticamente, grazie al nuovo tabellone, già a febbraio potrà dare indicazioni importanti su chi si aggiudicherà lo scudetto 2021-2022. Allora non resta altro che aspettare il fischio d’inizio e godersi il Futbol, come una religione.

Buon calcio, con la F maiuscola a tutti.