E’ come un letto apparecchiato di gustosità il pranzo di Ferragosto. Si officia nella penombra e l’ombra, Deo Gratias, è sempre apportatrice di fantasticherie. Fa sudare come quando si fa l’amore, il pranzo. Il respiro passa nel respiro. Corre il vino e l’acqua trasuda nei cocci. Il mio amico Angelo ci lasciò le penne un’estate di qualche anno fa. Morì d’indigestione ancor prima che d’infarto. La vedova raccontò di un ragù, quello della pasta al forno, mischiato alla cassata gelato, un retrogusto di complicazione propriamente bastardo e siccome ogni dolore porta con sé il rispetto che gli è dovuto non c’è Ferragosto dove avendone già abbastanza di cupezze non ci si adatti alla fame che comunque sopravviene, anzi, no: alla voglia. Che viene sempre. Oggi brodo, dunque. E domani ancora festa. Nel Sud del Sud dei Santi il 16 agosto è il giorno del Carmelo. Ogni paese sposta la propria festa patronale il giorno dopo Ferragosto per consentire alla campagna – impegnata nei primi di giugno, nella mietitura – di passeggiare in città. Domani è giorno di vestito, certo, ma da quando è venuto in uso il tempo libero per camminare in calzoni corti, torso nudo e marsupio al fianco è cominciato il materialismo tanto atteso da Carlo Marx. Sono sempre meno, infatti, le ringhiere dei balconi dove – a modo di ornamento, in attesa della Madonna – vengono collocati i copriletto ricamati, orgoglio di popolo e vanto della padrona di casa.

Oggi, intanto, brodo. La tavola è un letto e il pranzo è lussuria. Ognuno lì ha modo di infuriarsi come un leone, abbaiare come un canazzo, mordere come una tigre e supplicare, come un coccodrillo in pieno pianto, voglia e ancora voglia di suggere caldo. E masticare il bello. In un buon brodo di Pipìu. (da Repubblica Palermo)