“Gli italiani non sono Romani; sono artisti, anarchici, disuniti… Il tentativo di formare uno Stato nazionale è fallito ma…”

Tanti gli scrittori e pittori germogliati in Toscana, notevole il loro apporto alla cultura della nazione. Protagonisti con una vivacità da contradaioli. Sanguigna, anche rissosa. Quale l’humus che provoca questa fertilità? Nei casolari di campagna ombreggiati dai cipressi del Rosai c’è odore di verza. È la ribollita, una zuppa povera di pan secco e verdure che hanno saputo esaltare, portare agli onori. E nel fiasco sbilenco il Chianti, un vino rosso che si trascina nel gusto la terra e il legno delle botti. Radici sobrie ma tenaci.

A San Frediano, aldiladellarno, sciamano sui tacchi di sughero le ragazze che finiranno nelle pagine di Vasco Pratolini. Alle Giubbe rosse i futuristi fanno baruffa sventolando il manifesto di Marinetti. Ardengo Soffici pittura il fumatore con il gomito sul tavolo. Nel 1932 ha ricevuto il “Premio Mussolini” dell’Accademia d’Italia.

Prezzolini è umbro per sbaglio, i genitori sono senesi. E per le solide amicizie con Papini, Palazzeschi e altri si immergerà nelle acque dell’Arno. Il suo battesimo toscano avviene con l’uscita della rivista “Leonardo” fondata con Papini. Per l’occasione il primo Giuliano il Sofista, il secondo Gian Falco. Dibattiti, scissioni e diaspore con la nascita de “Il Regno” e infine la “Voce”. Nella Grande Guerra dopo il tracollo di Caporetto Prezzolini è con gli Arditi.

Nel ’21 suddivide gli italiani in furbi e fessi. “L’Italia va avanti perché ci sono i fessi. I fessi lavorano, pagano, crepano. Chi fa la figura di mandare avanti l’Italia sono i furbi che non fanno nulla, spendono e se la godono.” L’anno seguente invoca una Società degli Apoti. Individui liberi aldisopra dei partiti e dell’aspra contesa, indipendenti e imparziali che cercano la verità. Forse dimentico che con Papini aveva in precedenza stabilito che questa non esiste. Ne discute con Gobetti e Don Sturzo. Il suo augurio cade nel vuoto e diventa il suo testamento del momento e il commiato perché si trasferisce in America a fare il professore. Nel 1940 diventa cittadino americano.

Questo il suo percorso ma intendiamo soffermarci sul suo libro riportato nel titolo che malgrado gli anni trascorsi diventa drammaticamente attuale. Si dichiara esule volontario e addenta la sua patria pur essendone avvinto, si sente. È come un amante focoso tradito. Ed è come se volesse cacciare i diavoli di Giotto della copertina. Svolge una disamina degli affari nostri, di casa nostra con una carrellata attraverso i tempi. Afferra il trinciapolli e smitizza.

Le sue diagnosi forse ci irritano ma ci inducano a meditare sull’ieri e purtroppo sul nostro oggi ancor più deteriorato del suo. Amareggiati contempliamo le nostre mani ben curate ma vuote.

I capitoli. L’idea perenne di Roma: ispirazione o maledizione per l’Italia? Il risorgimento? Una rivoluzione compiuta dagli altri. Il soldato italiano? Una nave senza timone. Il futurismo e il fascismo? Il tuono e la tempesta. I filosofi italiani? Grandi uomini non necessari e così via. Ma l’Italia è terra d’incanto. Il nocciolo è che gli italiani son sempre guelfi e ghibellini, pronti a combattersi e nel caso a chiamare gli stranieri. Allora avversari di contrada, di campanile, oggi persino di assemblea di condominio. Vittime di un individualismo che impedisce una vera unione e che il Prezzolini in fondo non condanna, lui accerta.

Il suo credo di liberale puro, alieno da avventurismi di sorta, si ritrova nel libro Intervista sulla destra del 1977. Dove suggerisce: “La destra deve frenare la corsa verso il nuovo che minaccia di distruggere non soltanto il vecchio mondo, ma tutto il mondo.” E mette in guardia: “Deve conservare la grande eredità del passato proteggendola dai moderni vandali e barbari.” Questo quarant’anni fa!

Negli anni sessanta è ritornato in Italia ma a causa dell’orticaria provocata dalla moralità vacillante dei suoi connazionali emigra di nuovo e si stabilisce a Lugano. Nel 1982, a cent’anni, riceve dal Presidente Pertini al Quirinale la “Penna d’oro”. Chissà se durante la cerimonia, guardando in giro, ricordando la sua classificazione in furbi e fessi non avrà sorriso maliziosamente.

gianfranco andorno