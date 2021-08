Non si terrà Atreju 2021. La decisione è stata ufficializzata da Giorgia Meloni, leader di Fdi ai dirigenti del partito: la concomitanza con le amministrative (anche nella Capitale) non consente di promuovere nella maniera migliore e con la partecipazione più ampia la storica manifestazione dei patrioti italiani. L’evento è rimandato al 2022 mentre Fdi continua a crescere nei sondaggi e alle comunali avrà l’occasione di certificare un ulteriore consolidamento con l’elezione di propri rappresentanti nei vari parlamentini cittadini.

La lettera della Meloni

«Carissimi, nonostante i diversi accordi intercorsi tra i partiti, il Governo ha stabilito che le elezioni verranno anticipate al 3-4 ottobre e conseguentemente tutto il mese di settembre sarà di piena campagna elettorale. Purtroppo, questo impedisce anche per quest’anno lo svolgimento di Atreju. Come immaginerete ci abbiamo pensato molto, ma non sarebbe possibile allestire una festa di parte ma non di partito in piena campagna elettorale. Atreju è sempre stato il luogo di confronto schietto, ma sereno tra culture, idee politiche e opinioni diverse. Svolgere la nostra tradizionale festa a ridosso del voto ne snaturerebbe la sua particolarità oltre che ne ostacolerebbe la partecipazione a tutte le realtà territoriali impegnate nelle competizioni elettorali. Non mancheranno occasioni comunque di incontro durante il mese di settembre. Colgo l’occasione anche per ringraziarvi per il lavoro che stiamo insieme svolgendo per la nostra Italia, lavoro che finalmente ci viene riconosciuto anche dagli elettori e rilevato nei sondaggi».