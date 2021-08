Il Gran Premio d’Ungheria, edizione 2021, è ormai nel novero delle gare “pazze” della Formula 1, appassionando e divertendo per via di un canovaccio imprevedibile, a tratti quasi sconclusionato, dal quale è prepotentemente emerso Esteban Ocon, alla prima vittoria nel “Circus” e che già si era regalato il primo podio in carriera in un’altra domenica “folle”, quale fu il Gran Premio di Sakhir 2020; dopo la confusione della ripartenza, in seguito alla bandiera rossa per gli strikes in partenza, uscito primo dalla corsia dei box, il francese ha guidato magistralmente, tenendo a bada piuttosto agevolmente l’inseguitore Vettel e valorizzando al massimo la tattica di gara, oltreché il mezzo meccanico.

C’è però un “ma”, o meglio, ce ne sarebbe più d’uno: in effetti, l’evento magiaro è stato a suo modo croce e delizia, sciorinando l’intero pacchetto dell’attuale Formula 1, messo in mostra da un Gran Premio nato sotto la pioggia, con pista scivolosa, per divenire presto asciutto e che si è “giovato” di insoliti protagonisti, grazie anche agli enormi danni aereodinamici occorsi a Verstappen nell’incidente al via (a maggior ragione il nono posto finale dell’olandese assume dei tratti quasi miracolosi) o alle scelte tattiche della Mercedes con Hamilton (nel non cambiargli subito gli pneumatici, lasciandolo per un giro intero ancora con le intermedie e facendolo poi sprofondare in ultima posizione, costringendolo ad una lunga risalita).

Per altro, in relazione alla stessa pioggia che avrebbe ovviamente rallentato le velocità medie, più di qualcuno potrebbe aver imbarcato meno benzina del previsto, rispetto ai 110 chilogrammi statuiti dal regolamento (equivalenti a 143 litri; tale massimale è stato fissato nel 2019), con l’auspicio di ottenere delle vetture più scariche ma vista la pausa e il ritorno di condizioni quasi normali, non sono mancati diversi problemi nella gestione del carburante (o di anomalie nei consumi), come ad esempio per Sainz (già non adeguatamente supportato dalle gomme dure nel secondo stint) nelle tornate finali e soprattutto per Vettel, squalificato dalla seconda posizione per la mancanza del quantitativo minimo di carburante atto ad effettuare le verifiche tecniche, decisione contro la quale l’Aston Martin ha già presentato ricorso e che per questo resta sospesa.

A proposito di croci e delizie, la Formula 1 si è improvvisamente riscoperta uno sport di squadra: è inutile celarlo ma al di là delle scelte discutibili, una volta montate le dure Hamilton aveva (passo gara alla mano) ancora moltissime opportunità di conquistare il successo, salvo queste infrangersi contro un leone spagnolo di nome Fernando Alonso, classificatosi quarto nell’occasione e che proprio in Ungheria, nel 2003 e sempre alla guida della Renault, aveva conquistato la prima vittoria in Formula 1.

Nota a margine: senza il “gioco di squadra” tra le due Alpine, Ocon (lo stesso discorso varrebbe ovviamente anche per Vettel) quasi sicuramente sarebbe stato quantomeno raggiunto dal 44, per quanto poi ogni eventuale sorpasso sarebbe stato tutto da costruire, in un esito per nulla scontato; è bello quindi pensare, almeno metaforicamente, che una piccola fetta del primo successo di Esteban, per così dire, appartenga al pluridecorato spagnolo, quarantenne da pochi giorni.

A scanso di equivoci, è altrettanto vero che l’Hungaroring è una pista tortuosa, da alto carico, con le sue quattordici curve, così come è indubbio che le attuali Formula 1, “pesanti”, sovradimensionate e con una aereodinamica così complessa da disturbare gli inseguitori (non consentendo loro di restare in scia senza rovinare gli pneumatici), riducano gli spazi di frenata tanto quanto i centimetri fisici di carreggiata dove cesellare i sorpassi; d’altro canto però, messi da parte i massimi sistemi, la dura resistenza nel chiudere ogni pertugio opposta ad Hamilton dall’asturiano, tra il giro 55 e fino all’errore del 65 che gli è costato la posizione, è stata straordinariamente magnifica per almeno due motivi principali: in primis, perché portata alla guida di un mezzo inferiore, quale la Alpine-Renault al confronto della Mercedes di Hamilton in piena rimonta, un Hamilton che stava traendo dalla mescola dura il massimo della prestazione, e poi, in un momento così delicato in cui comunque non è mai venuta meno la correttezza, per il sapiente uso delle traiettorie in ingresso e in uscita dalle frenate, pennellate al centimetro per lasciar scorrere la vettura in inserimento e allungare sulla Mercedes, così da sopperire alla miglior trazione in uscita di Hamilton; per di più Alonso non è nuovo ad imprese del genere su questo tracciato, visto che nel 2014, ovviamente in condizioni atmosferiche mutevoli, aveva sfiorato il principale gradino del podio con una delle peggiori Ferrari della storia, difendendosi arcignamente dagli attacchi di Ricciardo e di Hamilton e arrendendosi solo nelle battute conclusive, arrivando secondo alle spalle dell’australiano, allora alfiere della Red Bull.

Insomma, una bella domenica di sport genuino, che riconcilia i molti appassionati con i bolidi della Formula 1, in attesa della prossima tappa, dopo la pausa, sulla storica pista belga di Spa Francorchamps.